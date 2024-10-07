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Плечова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

25.03.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плечов Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Карпова (Плечова) Серафима Афанасьевна

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Плечов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Плечова) Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Плечова) Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Плечова) Ефросиния Афанасьевна

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плечов Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плечов Козьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
25.03.1878 ст.
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.25. Д. 27, Л.704.

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