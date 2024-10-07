Плечова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти25.03.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Карпова (Плечова) Серафима Афанасьевна
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Плечова) Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Плечова) Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Плечова) Ефросиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плечов Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плечов Козьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Плечов Афанасий Степанович
Смерть
25.03.1878 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 27, Л.704.