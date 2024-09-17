Русаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти15.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1946
Дочь: Сергеева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1948
Сын: Русаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна
Смерть
15.12.1980