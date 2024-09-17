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Русаков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

15.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1946

Дочь: Сергеева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1948

Сын: Русаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна

Смерть
15.12.1980

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