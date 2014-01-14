Буря (Шевченко) Екатерина
Место рожденияУкраина
Дата рождения03.12.1936
Дата смерти14.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1959
Дочь: Молодикова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Буря Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буря Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Буря Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буря Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буря Иван Иванович
Смерть
14.01.2014