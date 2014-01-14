Буря (Шевченко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуря (Шевченко) Екатерина

Буря (Шевченко) Екатерина

Место рождения

Украина

Дата рождения

03.12.1936

Дата смерти

14.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
22.09.1959

Дочь: Молодикова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Буря Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буря Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Буря Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буря Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буря Иван Иванович

Смерть
14.01.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close