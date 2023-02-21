Степанида Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Андреян Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Лукерья Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1848 ст.

Сын: Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Павлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Павлович

Смерть
Неизвестно