Степанида Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Андреян Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Лукерья Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1848 ст.
Сын: Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Павлович
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Павлович
Смерть
Неизвестно