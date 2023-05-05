Заколюкина Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина Агафья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Заколюкин Игнатий Софонов

Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Сын: Заколюкин Дмитрий Софонов

Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Аксинья Софонова

Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Заколюкин Фёдор Софонов

Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Иван Софонов

Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Софон Дмитриев

Смерть
Неизвестно