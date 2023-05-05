Заколюкина Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Заколюкин Игнатий Софонов
Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Сын: Заколюкин Дмитрий Софонов
Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Аксинья Софонова
Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заколюкин Софон Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно