Бородин Анатолий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородин Анатолий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина (Воробьева) Нина Павловна

Рождение ребёнка
14.01.1979

Сын: Бородин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Бородина (Воробьева) Нина Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1983

Дочь: Матосова (Бородина) Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Бородина (Воробьева) Нина Павловна

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