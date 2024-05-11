Бородин Анатолий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1979
Сын: Бородин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Бородина (Воробьева) Нина Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1983
Дочь: Матосова (Бородина) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Бородина (Воробьева) Нина Павловна