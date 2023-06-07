Яковлев Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Антон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1985

Отец: Яковлев Владимир Юрьевич

Мать: не указана