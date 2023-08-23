Суровый Яков Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровый Яков Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Суровый Филимон

Мать: Моисеенко Акулина

Смерть
Неизвестно
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