Неучев Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения06.07.1930
Дата смерти20.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1948
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1998