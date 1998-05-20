Неучев Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучев Виктор Степанович

Место рождения

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.07.1930

Дата смерти

20.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1948

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.1998
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