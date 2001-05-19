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Саенко Виталий Валерьевич
Саенко Виталий Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2001
Пол
Мужской
Отец
Саенко Валерий Алексеевич
Мать
Саенко Татьяна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2001
Отец:
Саенко Валерий Алексеевич
Мать:
Саенко Татьяна
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