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Осетров Василий Незаконнорожденный

Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: Феодосия Дементьева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Осетров Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Осетрова Марфа Павлова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Осетрова Марфа Павлова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Марфа Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829