Осетров Василий Незаконнорожденный
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: Феодосия Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Осетрова Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Осетрова Марфа Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Марфа Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829