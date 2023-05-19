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Дробатюк Юрий Иванович

Место рождения

село Глуховицы, Комсомольский р-н, Винницкая обл., Украина

Дата рождения

1897

Дата смерти

30.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

село Глуховицы, Комсомольский р-н, Винницкая обл., Украина
Рождение ребёнка
31.01.1937

Сын: Дробатюк Альберт Юрьевич

Мать ребёнка: Дробатюк Наталья Алексеевна

г. Волхов, Ленинградской обл., РСФСР, СССР
Смерть
30.05.1971
г. Петрозаводск, КАССР, РСФСР, СССР
Проживал в Ленинграде, умер в Петрозаводске и похоронен в Петрозаводске