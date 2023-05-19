Дробатюк Юрий Иванович
Место рождениясело Глуховицы, Комсомольский р-н, Винницкая обл., Украина
Дата рождения1897
Дата смерти30.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
село Глуховицы, Комсомольский р-н, Винницкая обл., Украина
Рождение ребёнка
31.01.1937
Мать ребёнка: Дробатюк Наталья Алексеевна
г. Волхов, Ленинградской обл., РСФСР, СССР
Смерть
30.05.1971
г. Петрозаводск, КАССР, РСФСР, СССР
Проживал в Ленинграде, умер в Петрозаводске и похоронен в Петрозаводске