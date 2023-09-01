Кутлумбетова Цариковская Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлумбетова Цариковская Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1975

Сын: Кутлумбетов Вадим Салаватович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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