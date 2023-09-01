Кутлумбетова Цариковская Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1975
Сын: Кутлумбетов Вадим Салаватович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности