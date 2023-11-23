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Шевченко Александр Васильевич

Место рождения

Харьков, Харьковский уезд, Россия

Дата рождения

12.05.1883

Дата смерти

28.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

ШЕВЧЕНКО, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1883–1948), русский художник и теоретик искусства, мастер живописи и графики, представитель авангардизма.Родился в Харькове 12 мая (24) мая 1883 в семье торгового служа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
1905

Жена: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

Рождение ребёнка
?.04.1908

Сын: Шевченко Лев Александрович

Мать ребёнка: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

Рождение ребёнка
26.06.1911

Дочь: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Смерть
28.08.1948

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