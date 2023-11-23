Шевченко Александр Васильевич
Место рожденияХарьков, Харьковский уезд, Россия
Дата рождения12.05.1883
Дата смерти28.08.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
ШЕВЧЕНКО, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1883–1948), русский художник и теоретик искусства, мастер живописи и графики, представитель авангардизма.Родился в Харькове 12 мая (24) мая 1883 в семье торгового служа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
?.04.1908
Сын: Шевченко Лев Александрович
Мать ребёнка: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева
ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Смерть
28.08.1948