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Миленин Борис Геннадьевич
Миленин Борис Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.1969
Пол
Мужской
Отец
Миленин Геннадий Викторович
1938 г.р.
Мать
Миленина Клавдия Ивановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1969
Отец:
Миленин Геннадий Викторович
Мать:
Миленина Клавдия Ивановна
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