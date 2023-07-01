Мавлиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1884

Сын: Нургазизов Габдулгазиз Нургазизович

Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна

Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1898 ст.

Сын: Газизов Миргали Нургазизович

Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Ардуванов Миннигазим Нургазизович

Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нургазиз Ардуван улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно