Мавлиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1884
Сын: Нургазизов Габдулгазиз Нургазизович
Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мухамматдинова Магрифа Нургазизовна
Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы
Рождение ребёнка
21.03.1898 ст.
Сын: Газизов Миргали Нургазизович
Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Ардуванов Миннигазим Нургазизович
Отец ребёнка: Нургазиз Ардуван улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нургазиз Ардуван улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно