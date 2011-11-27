Кузнецова (Пескова) Виктория Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Пескова) Виктория Васильевна

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Место рождения

Харбин Китай

Дата рождения

23.11.1936

Дата смерти

27.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Харбин Китай
Бракосочетание
06.11.1960

Муж: Кузнецов Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1962

Дочь: Спрыгина Алла Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1969

Дочь: Мартьянова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.11.2011
Саратов, город Саратов, Саратовская область