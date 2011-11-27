Кузнецова (Пескова) Виктория Васильевна
Место рожденияХарбин Китай
Дата рождения23.11.1936
Дата смерти27.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Харбин Китай
Бракосочетание
06.11.1960
Рождение ребёнка
20.06.1962
Дочь: Спрыгина Алла Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1969
Дочь: Мартьянова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Михайлович
Смерть
27.11.2011