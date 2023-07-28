(Фридман) Софья
Место рождения
Дата рождения07.01.1903
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903
Отец: Фридман Моисей
Мать: Елена Хиена
Рождение ребёнка
28.08.1933
Дочь: Исана
Отец ребёнка: Шляхтер Макс
Рождение ребёнка
26.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляхтер Макс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шляхтер Макс
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
2000
New York, USA