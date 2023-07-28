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(Фридман) Софья

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Место рождения

Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: Фридман Моисей

Мать: Елена Хиена

Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
28.08.1933

Дочь: Исана

Отец ребёнка: Шляхтер Макс

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляхтер Макс

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляхтер Макс

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
2000
New York, USA