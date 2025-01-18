Николаев Семен Николаевич
мужской, родился 1845, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
умер Неизвестно
МатьИрина Ильинична1814 г.р.
ОтецНиколай Алексеевич1812 г.р.
Супруги
Анна Игнатьевна1846 г.р.
Дети
Николаев Степан Семенович1883 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Николай Алексеевич
Мать: Ирина Ильинична
Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Николаев Степан Семенович
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно