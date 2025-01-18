Николаев Семен Николаевич 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Семен Николаевич

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился 1845, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Ильинична1814 г.р.
Отец
Николай Алексеевич1812 г.р.
Супруги
Анна Игнатьевна1846 г.р.
Дети
Николаев Степан Семенович1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Николай Алексеевич

Мать: Ирина Ильинична

Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Николаев Степан Семенович

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Смерть
Неизвестно

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