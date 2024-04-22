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Василий Сергеев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.03.1789

Дата смерти

03.07.1791

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1789

Отец: Сергей Денисов

Мать: Агафья Иванова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1789 02/02.03.1789 Деревни Старава Фатекова у крестьянина Сергея Денисова сын Василий крещен того же числа Восприемником был той же деревни крестьянин Стефан Денисов ИВ-1890 Василей 2 ИВ-1891 Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
03.07.1791
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1791 03.07.1791 Той же вотчины деревни Стараго Фатюкова крестьянин СТЕФАНА Денисова сын Василий 3 лет оспою [ОШИБКА, НАДО СЕРГЕЯ]
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