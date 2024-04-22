Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения02.03.1789
Дата смерти03.07.1791
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1789
Отец: Сергей Денисов
Мать: Агафья Иванова
МК-1789 02/02.03.1789 Деревни Старава Фатекова у крестьянина Сергея Денисова сын Василий крещен того же числа Восприемником был той же деревни крестьянин Стефан Денисов ИВ-1890 Василей 2 ИВ-1891 Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1791
МК-1791 03.07.1791 Той же вотчины деревни Стараго Фатюкова крестьянин СТЕФАНА Денисова сын Василий 3 лет оспою [ОШИБКА, НАДО СЕРГЕЯ]