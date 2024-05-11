(Иванова / Ivanov) Авдотья / Евдокия / Outi
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1848
Дочь: Иванова Варвара Финогеновна
Отец ребёнка: Федоров Финоген
С-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина
Смерть
Неизвестно