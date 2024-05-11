(Иванова / Ivanov) Авдотья / Евдокия / Outi Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Иванова / Ivanov) Авдотья / Евдокия / Outi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1848

Дочь: Иванова Варвара Финогеновна

Отец ребёнка: Федоров Финоген

С-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина
Смерть
Неизвестно

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