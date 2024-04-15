Никитенко (Никитченко) Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Никитченко) Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Жена: Никитенко (никитченко) Ульяна (Юлиания) Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Никитенко (никитченко) Ульяна (Юлиания) Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Сын: Никитенко (никитченко) Фома Иванович

Мать ребёнка: Никитенко (никитченко) Ульяна (Юлиания) Павловна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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