Никитенко (Никитченко) Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Никитенко (никитченко) Ульяна (Юлиания) Павловна
Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Сын: Никитенко (никитченко) Фома Иванович
Мать ребёнка: Никитенко (никитченко) Ульяна (Юлиания) Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно