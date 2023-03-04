Малов Фетка Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Фетка Еремеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1628

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628

Отец: Малов Поздейка Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1646