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Малов Фетка Еремеев
Малов Фетка Еремеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1628
Дата смерти
После 1646
Пол
Мужской
Отец
Малов Поздейка Иванович
До 1640 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1628
Отец:
Малов Поздейка Иванович
Мать: не указана
Смерть
После 1646
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