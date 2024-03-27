Алиакберов Абдул-Ахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиакберов Абдул-Ахат

Место рождения

Уразовка

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.09.1965

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Хайретдинов Бадрутдин

Мать: Фятьхия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиакберов Загир

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алиакберова) Флюра

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1965

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