Алиакберов Абдул-Ахат
Место рожденияУразовка
Дата рождения1913
Дата смерти?.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Хайретдинов Бадрутдин
Мать: Фятьхия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиакберов Загир
Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алиакберова) Флюра
Мать ребёнка: Алиакбярова (Садек Кызы) Асия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
15.09.1951
Рождение ребёнка
03.05.1954
Рождение ребёнка
22.02.1959
Смерть
?.09.1965