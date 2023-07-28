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Холопов Григорий Иванов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1813 и 1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
01.02.1842

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: Холопова Ирина Данилова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.02.1842
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван васильев Холопов и законная жена его Ирина Данилова. Восприемники: села Великого крестьянин Александр Данилов ...вкин и Анна Васильева, жена Егорьичева. Таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно