Холопов Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842
Отец: Холопов Иван Васильев
Мать: Холопова Ирина Данилова
Крещение
02.02.1842
Родители: села Великого крестьянин Иван васильев Холопов и законная жена его Ирина Данилова. Восприемники: села Великого крестьянин Александр Данилов ...вкин и Анна Васильева, жена Егорьичева. Таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно