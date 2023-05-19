Затворняя Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затворняя Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1938

Дочь: Кожан Нина Николаевна

Отец ребёнка: Затворный Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синчук Раиса Константинова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумак Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно