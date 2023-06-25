Агафья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

переселенцы со Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Михайлов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Михайлович

переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно