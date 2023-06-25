Агафья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенцы со Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1820
Сын: Михайлов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Михайлович
переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно