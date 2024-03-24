Баранов Винналий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Винналий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Неизвестно Погиб на войне

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1968

Сын: Баранов Игорь Винальевич

Мать ребёнка: Баранова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрюшина Лидия

Мать ребёнка: Баранова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Виннальевич

Мать ребёнка: Баранова Вера

Смерть
Неизвестно
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