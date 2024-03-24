Баранов Винналий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Неизвестно Погиб на войне
Рождение ребёнка
12.12.1968
Мать ребёнка: Баранова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрюшина Лидия
Мать ребёнка: Баранова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Виннальевич
Мать ребёнка: Баранова Вера
Смерть
Неизвестно