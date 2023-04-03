Saeta (Sojeta) Iozas (Juozas) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaeta (Sojeta) Iozas (Juozas)

Saeta (Sojeta) Iozas (Juozas)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Saeta (sojeta) Vincas (Винцас)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saeta Leonardas

Мать ребёнка: Jadvyga

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jadvyga

Смерть
13.10.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Lithuania, Tytuvėnai