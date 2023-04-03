Saeta (Sojeta) Iozas (Juozas)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти13.10.1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Saeta (sojeta) Vincas (Винцас)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saeta Leonardas
Мать ребёнка: Jadvyga
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Jadvyga
Смерть
13.10.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Lithuania, Tytuvėnai