Журавков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.
Сын: Журавков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Журавкова Лидия Трофимовна
Место жительства
1912 ст.
Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно