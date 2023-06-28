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Румянцева Александра Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1985

Отец: не указан

Мать: Румянцева Елена Владимировна