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Румянцева Александра Игоревна
Румянцева Александра Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Румянцева (Богачёва) Елена Владимировна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1985
Отец: не указан
Мать:
Румянцева Елена Владимировна
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