Рябинина Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина Василиса Тимофеевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1782 ст.

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Рябинин Семен Иванович

Гришино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Рябинин Семен Семенович

Отец ребёнка: Рябинин Семен Иванович

Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Семен Иванович

Смерть
Неизвестно