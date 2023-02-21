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Погасий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Погасий Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погасий Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: не указана