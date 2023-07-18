Оленичева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленичева Анна Николаевна

Место рождения

Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская област

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская област
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Оленичев Василий Павлович

Отец ребёнка: Оленичев Павел Петрович

Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно