Оленичева Анна Николаевна
Место рожденияБурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская област
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская област
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Оленичев Василий Павлович
Отец ребёнка: Оленичев Павел Петрович
Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно