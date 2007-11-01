Степанова Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти01.11.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1947
Дочь: Степанова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Степанов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
17.?.1955
Сын: Степанов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Степанов Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2007