Степанова Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

01.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1947

Дочь: Степанова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Степанов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
17.?.1955

Сын: Степанов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Павел Ефимович

Смерть
01.11.2007
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