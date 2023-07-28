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Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Место рождения

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1933

Отец: Башлыков Василий Васильевич

Мать: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цинкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цинкин Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цынкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно