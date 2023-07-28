Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цинкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цинкин Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Цынкин Владимир Федорович
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно