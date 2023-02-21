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Антипова Зоя Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949

Отец: Зобенко Степан Александрович

Мать: Зобенко Мария Владимировна