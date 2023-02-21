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Антипова Зоя Степановна
Антипова Зоя Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1949
Пол
Женский
Отец
Зобенко Степан Александрович
1902 г.р.
Мать
Зобенко (Бедная) Мария Владимировна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949
Отец:
Зобенко Степан Александрович
Мать:
Зобенко Мария Владимировна
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