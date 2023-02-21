Дегтярева (Ермонина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермонин петр ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Дегтярева Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно