Дегтярева (Ермонина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Ермонина) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермонин петр ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Дегтярева Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно