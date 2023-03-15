Халевин Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халевин Семён Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Халевина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Халевина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюснина Галя Анатольевна
Мать ребёнка: Халевина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Раиса