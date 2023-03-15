Халевин Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Анатолий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халевин Семён Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халевин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Халевина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Халевина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюснина Галя Анатольевна

Мать ребёнка: Халевина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Раиса