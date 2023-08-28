Великонида Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великонида Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Александр Аввакумов

Отец ребёнка: Аввакум Моисеев

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Николай Аввакумов

Отец ребёнка: Аввакум Моисеев

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Иван Аввакумов

Отец ребёнка: Аввакум Моисеев

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Упоминание
1865
Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакум Моисеев

Смерть
Неизвестно
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