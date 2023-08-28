Великонида Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Александр Аввакумов
Отец ребёнка: Аввакум Моисеев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Николай Аввакумов
Отец ребёнка: Аввакум Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Иван Аввакумов
Отец ребёнка: Аввакум Моисеев
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Упоминание
1865
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аввакум Моисеев
Смерть
Неизвестно