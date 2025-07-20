Макаров (Макаров) Михаил
мужской, родился 03.11.1916, Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
умер 1941
ОтецМакаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
МатьМакарова (Евдокимова) НадеждаОколо 1882 г.р.
Дети
Макаров (Макаров) Геннадий15.09.1937 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916
Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1937
Сын: Макаров (Макаров) Геннадий
Мать ребёнка: Макарова (Корытова) Александра
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (Корытова) Александра
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1941