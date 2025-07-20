Макаров (Макаров) Михаил 03.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров (Макаров) Михаил

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 03.11.1916, Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

умер 1941

Отец
Макаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
Мать
Макарова (Евдокимова) НадеждаОколо 1882 г.р.
Дети
Макаров (Макаров) Геннадий15.09.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916

Отец: Макаров (Макаров) Парфён

Мать: Макарова (Евдокимова) Надежда

Лычёво, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
15.09.1937

Сын: Макаров (Макаров) Геннадий

Мать ребёнка: Макарова (Корытова) Александра

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
25.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Корытова) Александра

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1941

Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.