Байжева (Уварова) Анастасия Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984
Отец: Игорь Владимирович
Мать: Уварова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.2004
Дочь: Байжева Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Байжев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.2011
Сын: Никитин Максим Витальевич
Отец ребёнка: Никитин Виталий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно