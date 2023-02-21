Байжева (Уварова) Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайжева (Уварова) Анастасия Игоревна

Байжева (Уварова) Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984

Отец: Игорь Владимирович

Мать: Уварова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.2004

Дочь: Байжева Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Байжев Андрей Владимирович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.2011

Сын: Никитин Максим Витальевич

Отец ребёнка: Никитин Виталий Юрьевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Виталий Юрьевич