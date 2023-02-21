Курылев Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курылев Юрий
Мать: Курылева Александра
Рождение ребёнка
07.05.1940
Сын: Курылев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.1945
Дочь: Покусаева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Бессарабова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно