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Курылев Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курылев Юрий

Мать: Курылева Александра

Рождение ребёнка
07.05.1940

Сын: Курылев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1945

Дочь: Покусаева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Бессарабова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Курылева Раиса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно