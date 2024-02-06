Стрельников Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1888
Дата смерти22.10.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1888
Отец: Стрельников Алексей Филатович
Рождение ребёнка
25.01.1909
Сын: Стрельников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Федоровна
Смерть
22.10.1962