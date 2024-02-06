Стрельников Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1888

Дата смерти

22.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1888

Отец: Стрельников Алексей Филатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1909

Сын: Стрельников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Федоровна

Смерть
22.10.1962
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