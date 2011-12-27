Иванов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1932

Дата смерти

27.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Иванов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1965

Дочь: Якубкина Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойкова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна

Смерть
27.12.2011