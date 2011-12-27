Иванов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1932
Дата смерти27.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.03.1960
Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1965
Дочь: Якубкина Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойкова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Потерина Зинаида Ивановна
Смерть
27.12.2011