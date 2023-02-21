Закиева (Салихова) Рузиля Назировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиева (Салихова) Рузиля Назировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1973

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1973

Отец: Салихов Назир Хамитович

Мать: Салихова Равида Габитовна

Рождение ребёнка
23.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан