Юдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1963
Рождение ребёнка
04.05.1985
Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Юдин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
18.02.1996
Дочь: Сарычева (Юдина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.03.1997
Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.1999
Сын: Юдин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович