Юдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна

Юдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1963

Отец: Тихонин Генадий Павлович

Мать: Тихонина (Кандрашина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Юлин Павел Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Юдин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
18.02.1996

Дочь: Сарычева (Юдина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.03.1997

Сын: Юдин Роман Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.04.1999

Сын: Юдин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.