Юдин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1925

Дата смерти

08.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
08.01.1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область