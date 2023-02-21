Есаков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсаков Иван Иванович

Есаков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Есаков Иван Максимович

Мать: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Есаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Есаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно