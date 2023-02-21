Есаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Есаков Иван Максимович
Мать: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Есаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно