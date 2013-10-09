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Кондратов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Камышлово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

15.01.1959

Дата смерти

09.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1959

Отец: Кондратов Николай Михайлович

Мать: Кондратова Людмила Николаевна

Камышлово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Нурисламова Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Кондратова Ольга Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1985

Дочь: Кондратова Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Кондратова Ольга Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Ольга Александровна

Смерть
09.10.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область