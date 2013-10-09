Кондратов Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1959
Дата смерти09.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1959
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Нурисламова Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Кондратова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
21.10.1985
Дочь: Кондратова Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Кондратова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2013